عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: المسؤولون بألمانيا أشادوا بحزم الحوافز المصرية على كافة المستويات

نورا علي ترافق وزير
نورا علي ترافق وزير السياحة في زيارة إلى برلين

رافقت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أحمد عيسى وزير السياحة، في زيارة رسمية للعاصمة الألمانية برلين.

 

وجاءت اللقاءات لبحث تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مقوماتنا السياحية والوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا.

 

وقالت النائبة نورا علي، إن الزيارة مثمرة للغاية وهناك وعي كبير بما خطته مصر على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية وحجم الاستقرار السياسي والأمني.

 

وأشارت إلى أن المسؤولين الألمان أشادوا بحزم الحوافز السياحية الموضوعة، والتي من شأنها تهيئة المناخ العام لاستقطاب السياح ليس على مستوى ألمانيا فقط بل من جميع الأسواق.

 

وأضافت أن الوفد المصري الذي يشارك في الزيارة يأتي على رأسه السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة.

 

وتابعت: "لقاءات الوفد مع المسؤولين الألمان قائمة على مدار الساعة وهناك تفائل شديد بزيادة حركة السياحة الألمانية خلال الفترة القادمة".

398366991_367065682551982_6300236755441479136_n
398366991_367065682551982_6300236755441479136_n
398435663_2041216022906264_6811771294605127805_n
398435663_2041216022906264_6811771294605127805_n
النائبة نورا علي وزير السياحة رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب برلين حركة السياحة الاستقرار السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يحتاج الدعاء .. الخطيب يتابع تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

هل يحق لمرشح الرئاسة التظلم من قرار استبعاده من الانتخابات.. القانون يجيب

بيان أمريكي عاجل بشأن سكان شمال غزة النازحين من منازلهم

يحتاج الدعاء .. الخطيب يتابع تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على التصريحات الأمريكية حول الهدنة

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

رئيس الوزراء: الدولة عازمة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية للقضاء على ظاهرة تغير المناخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ