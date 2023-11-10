دمياط تستعد لاحتفال لتكريم الطالب النابغة الملتحق بكلية العلوم



اعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ،

هن تنظيم احتفاليه تكريم وتشجيع للطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى جلسة المجلس المنعقدة امس للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمى ..

ومن جانبها هنأت " المحافظ " أيضًا أسرة الطالب ، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين..

هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر أيضًا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين فى جامعة زويل ، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسى حتى يصبح فى المكانة العلمية التى يستحقها ، ويأتي ذلك فى ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من اجراء اختبار قدرات دولى للطفل " IQ Test" ، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الانجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح..