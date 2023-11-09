جمال العدل: كريم عبد العزيز الأعلى أجرا وأنضج فنان في الجيل

قال المنتج جمال العدل، إن النجم كريم عبد العزيز هو رهان فائز طوال الوقت وهو أنضج فنان في الجيل الحالي، قائلا إن كريم عبد العزيز رهان كسبان طول الوقت وهو مهذب مع كل الناس وأنضج وألطف واحد في كل الجيل، مضيفا أنه يتمنى العمل معه كما أنه يحبه على المستوى الفني والإنساني لأنه منضبط ومتواضع جدا.

ورد جمال العدل، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة عدم المشاركة مع كريم عبد العزيز في عمل فني بسبب ارتفاع أجره، قائلا: "عادل امام كان بيأخد أعلى أجر لأنه بيعرف يجيبه وبتكسب من وراه، وكل لما يبقى معاك نجم مهم بتسوقه وكل لما يبقى النجم كبير بتسهل".

وتابع جمال العدل: اتصور أعلى أجر للفنانين هو كريم عبد العزيز وأعلى إيراد دراما وسينما، وعلى مستوى النسائي نيللي كريم ومنى زكى ونركن يسرا على جنب لأن هي عادل إمام بتاع الستات".