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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال العدل: تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة صعبة

جمال العدل
جمال العدل

قال المنتج جمال العدل، إن تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية بشكل عام مغامرة صعبة وتحتاج فلوس كثيرة ومردودها المالي صعب للغاية، موضحا أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بعمل هذه النوعية من الأعمال العسكرية والتاريخية.

جمال العدل في حوار هام مع أسما ابراهيم 

وأضاف جمال العدل، خلال لفاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم قد يقدموا هذه النوعية من الأفلام العسكرية ولكن حال التعاون مع الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذه الجهة لديها قدرات تمكنها من هذه الأعمال، ومزح قائلا: "لو عايزنا نفلس نعمل أفلام دي".

وتابع: في بطولات في التاريخ العسكري المصرية نفرح بها ولحد دلوقتي في ناس كانت فاكرة 6 اكتوبر ده كوبري، وكان نفسي اعمل فيلم ديني اسلامي يبين أن المرأة حاجة محترمة في الاسلام بالتقنيات والصوت والجرافيك، ولكن ملوش دورة رأس مال ولكن أتمنى اعمله".

أسما إبراهيم حبر سري قناة القاهرة والناس 6 اكتوبر

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