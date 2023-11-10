غيرت هدومها وطلعت عالمسرح حافية.. ماذا فعلت أصالة في حفل بليغ حمدي؟

كعادتها أثارت الفنانة أصالة الجدل بظهورها على المسرح ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم الليلة على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض.

في البداية ظهرت أصالة بفستان أبيض اللون على عكس باقي زميلاتها في هذ الليلة اللاتي لجأن إلى اللون الأسود والغوامق في أول ظهور لهن على المسرح منذ فترة.

استهلت أصالة الفقرات الغنائية على مسرح أبو بكر سالم التي بدأت حوالي التاسعة مساء الخميس، ثم اختفت تماما ليظهر باقي نجوم الليلة تباعا، وظهرت في فيديوهات من الكواليس وقد بدلت ملابسها تماما.

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ولكن بشكل مفاجيء عادت أصالة إلى المسرح في ختام الليلة لتقديم أغنية أخرى من ألحان بليغ حمدي، وارتدت نفس الفستان مرة أخرى، ولكنها فضلت الظهور حافية القدمين.

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.