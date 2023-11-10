عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلم واتحقق.. أنغام تبدع بثلاث أغنيات في ليلة روائع بليغ حمدي

أنغام
أنغام

تألقت الفنانة أنغام بثلاث أغنيات ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي المقام الليلة بالرياض، على مسرح أبو بكر سالم بحضور عائلته ومحبيه. 

 

وقدمت أنغام (أنساك، الحب اللي كان، آه لو قابلتك من زمان)، للمطربات وردة، ميادة الحناوي، أم كلثوم. 

 

وقالت أنغام في كلمة لها إن المشاركة في ليلة بليغ حمدي كان حلم وتحقق لها، وقدمت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار ترك آل الشيخ على استضافتها في هذا الحدث. 

 

الحفل الذي يحييه كل من أصالة وأنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس وطلال سلامة، سوف يتم إذاعته عبر 6 قنوات وهم sbc السعودية و mbc و mbc مصر وlbc  وone وبانوراما.

 

txt

مي فاروق للجمهور : يارب أكون مفاجأة حلوة في ليلة روائع بليغ حمدي

txt

عفاف راضي: بليغ حمدي كان يعرف ما يريده الناس

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

 

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

أنغام أبو بكر سالم المستشار ترك آل الشيخ الفنانة انغام بليغ حمدي حفل روائع بليغ حمدي هيئة الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

موضوعات متعلقة

محمد فهيم: مفيش خلاف بين بيومي فؤاد وسلام وإحنا متربيين على القضية الفلسطينية

مرشح تونس للأوسكار.. شاهد تريلر فيلم بنات ألفة قبل عرضه في البحر الأحمر

الفنان السعودي عبد الإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فيولينة.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق على مسرح الأوبرا | صور

صوت وصورة الحلقة 17: مخطط نجلاء بدر لتشويه سمعة حنان مطاوع

سر بكاء لبلبة بعد تكريمها في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

غدا.. مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بعد تأجيله.. تعرف على موعد حفل تامرعاشور في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

دعاء سداد الديون يوم الجمعة .. ردده حتى المغرب

شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان

الزمالك : مباراة بيراميدز ملحمة..ولا يوجد سحر وشعوذة في كرة القدم

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ