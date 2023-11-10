حلم واتحقق.. أنغام تبدع بثلاث أغنيات في ليلة روائع بليغ حمدي

تألقت الفنانة أنغام بثلاث أغنيات ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي المقام الليلة بالرياض، على مسرح أبو بكر سالم بحضور عائلته ومحبيه.

وقدمت أنغام (أنساك، الحب اللي كان، آه لو قابلتك من زمان)، للمطربات وردة، ميادة الحناوي، أم كلثوم.

وقالت أنغام في كلمة لها إن المشاركة في ليلة بليغ حمدي كان حلم وتحقق لها، وقدمت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار ترك آل الشيخ على استضافتها في هذا الحدث.

الحفل الذي يحييه كل من أصالة وأنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس وطلال سلامة، سوف يتم إذاعته عبر 6 قنوات وهم sbc السعودية و mbc و mbc مصر وlbc وone وبانوراما.

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.