مي فاروق للجمهور : يارب أكون مفاجأة حلوة في ليلة روائع بليغ حمدي

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، والذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وقالت مي فاروق موجهة حديثها للجمهور : سعيدة بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، ويارب اكون كنت مفاجأه حلوة ليكم .

كما وجهت مي فاروق الشكر للمستشار تركي ال شيخ ، والمايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية ، موكدة انها حظت بالدعم الكامل للمشاركة هذا الحفل .

وقدمت مي فاروق حتي الآن اغنيتان للراحل بليغ حمدي الاولي الف ليلة وليله للفنانة الكبيرة أم كلثوم ، واغنيه مالي من غناء وردة.

وارتدت مي فاروق خلال الحفل باطلاله ساحرة ؛ حيث ارتدت فستان من اللون النبتي مرصع بالماس.

انطلقت حفلة روائع بليغ حمدي على عدد من القنوات الفضائية بتجهيزات كبيرة وبحضور كبير لنجوم الفن.

أعلنت إدارة الهيئة العامة للترفيه عن القنوات الناقلة لحفل روائع بليغ حمدي المفترض إقامتها مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل الذي يحييه كل من أصالة وأنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس وطلال سلامة، سوف يتم إذاعته عبر 6 قنوات وهم sbc السعودية و mbc و mbc مصر وlbc وone وبانوراما.

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.