أخبار الفن.. حفل روائع بليغ حمدي وأحلام تعلن مقاطعة تيك توك

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

شاهد.. التجهيزات الأولى لحفل روائع بليغ حمدي

تنطلق حفلة روائع بليغ حمدي بعد قليل على عدد من القنوات الفضائية بتجهيزات كبيرة وبحضور كبير لنجوم الفن.

أحلام تعلن مقاطعة تيك توك.. السبب غير متوقع

أعلنت الفنانة أحلام مقاطعتها لتطبيق تيك توك، تضامنا الكامل مع أهلها في السعودية.

غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في دار أوبرا دبي وهذه أسعار التذاكر



تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى ضخم مساء غد الجمعة على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة.

صورة من غزة.. حقيقة سفر ويجز إلى فلسطين



حالة من الجدل أثارها مطرب الراب ويجز، وذلك بعد طرحه صورة من غزة عبر خاصية الاستورى بصفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، واكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غزة بفلسطين، مما جعل البعض يوحي له بأنه متواجد في هذه المنطقة.



حمو بيكا ينشر فيديو لاستقبال ابنته الأولى تاج

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.