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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تعلن مقاطعة تيك توك.. السبب غير متوقع

صدى البلد

أعلنت الفنانة أحلام مقاطعتها لتطبيق تيك توك، تضامنا الكامل مع أهلها في السعودية.

وكتبت أحلام: ‏أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي،‏ أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية ‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى.

عبرت الفنانة أحلام عن استيائها من نهاية مسلسل كريستال، حيث نشرت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ،قائلة: “ شو هالنهاية السخيفة لمسلسل كريستال .. لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر كريستال تكسير ”.

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وأستكملت أحلام حديثها عن المسلسل فى تغريدة أخري ، معلقة: “ أول وأخر مرة أتابع مسلسل 90 حلقة” .

 

وردت الفنانة باميلا الكيك على أحلام بعد انتقادها لنهاية مسلسل كريستال ، حيث أعادت باميلا نشر تغريدة أحلام و ردت عليها،  قائلة: “أحلام شو بحب شخصيتك ولسانك العفوي متلي” .

ووجهت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك رسالة شكر لكل طاقم عمل مسلسل "كريستال"، عقب عرض الحلقة الأخيرة منه.

ونشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X” صورة لها من العمل، وتعليقاً قالت فيه: "من قلب القلب وبابتسامتها المعتادة الحزينة ل عليا.. بقول مبروك مش بس لطاقم العمل أمام ووراء عدسة الكاميرا، وكل نقطة تعب وسهر على التفاصيل لإحترام بيوت العالم، اللي مبروك علينا نحنا الممثلين إنوا ربحنا قلوب العالم وربحنا وجودنا بكل بيت عربي بالعاااالم".

وأضافت باميلا: "شكراً يا ربي قدّي إنتَ كبير وكريم وثقتنا برحمة السّما صابرين عَليا إلى حين إشعارِ أخر.. حب حب كتييير حُب وزعل وأمل وسعادة وظلم مجبولين ببَعض".

الاجتماعى احترام التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الفنانة اللبنانية الفنانة باميلا الكيك

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