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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط
مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط
أ ش أ

 أكد المدير البحري في الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلة (إنترتانكو) فيليب بيلتشر، اليوم الجمعة، أن المسار المركزي الرئيسي في مضيق هرمز لا يزال مغلقا.

وشدد المسؤول البحري، على أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط، موضحا أن السفن يمكنها أن تعبر من خلال المسار الشمالي الأصغر الذي يمر بالمياه الإيرانية، والمسار الجنوبي الذي يمر بالمياه العمانية.

ودعت الرابطة الدولية إلى توضيحات عاجلة بشأن الخطوات العملية اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مرحبة في الوقت ذاته بالاتفاق الذي أنهى رسميًا الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الرابطة إن مالكي السفن بحاجة إلى يقين بشأن الإجراءات العملية التي تكفل سلامة الملاحة البحرية وأمن البحارة، على أن يتم الاتفاق على هذه الإجراءات وتنفيذها في أقرب وقت.

ورأت أن إعادة فتح المضيق على مرحلتين يجب أن تتم مع إعطاء الأولوية للواقع العملي ومتطلبات السلامة الملاحية.

وأضافت أن إزالة جميع تهديدات الألغام من ممرات الملاحة الرئيسية المعترف بها دوليًا يجب أن تكون على رأس الأولويات، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، يتعين على جميع الحكومات المعنية إصدار رسالة واضحة لا لبس فيها إلى قطاع الشحن تؤكد سلامة الملاحة.

وأوضحت أنه خلال الفترة الانتقالية، وأثناء تطهير ممرات الملاحة وقبل الإعلان رسميًا عن صلاحيتها للعبور، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن المسارين البديلين الشمالي والجنوبي لضمان المرور الآمن للسفن المتجهة إلى الخليج أو المغادرة منه.

وأكدت الرابطة كذلك ضرورة بحث المعلومات الأساسية المتعلقة بإدارة السفن وإجراءات العبور، والاتفاق عليها وإبلاغها للسفن العاملة في المنطقة أو التي تعتزم عبور مضيق هرمز، ولا سيما إذا تقرر استخدام المسارين البديلين خلال الفترة الانتقالية.

ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال مستقبل مضيق هرمز غامضا رغم الاتفاق المعلن حديثا بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يفترض أن يعيد حركة الملاحة البحرية عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويمثل إعادة فتح مضيق هرمز تطورا محوريا للتجارة العالمية، فهذا الممر المائي الضيق يعد شريانا حيويا لنقل النفط والغاز والبضائع التجارية بين الخليج العربي والأسواق الدولية.

المدير البحري في الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلة إنترتانكو فيليب بيلتشر مضيق هرمز المياه الإيرانية

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