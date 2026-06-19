مقتل وإصابة 16 شخصا جراء أمطار غزيرة في شمال غربي باكستان

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان وإصابة سبعة آخرين جراء حوادث ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وصواعق برق في جميع أرجاء إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وحذرت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الجمعة - من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات عارمة ناجمة عن انفجار بحيرات جليدية في العديد من المقاطعات بالإقليم.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح أيضا في تدمير عدد من المنازل والبنية التحتية في العديد من المناطق بإقليم "خيبر بختونخوا".