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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في دار أوبرا دبي وهذه أسعار التذاكر

أنغام
أنغام

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى ضخم مساء غد الجمعة على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتم تحديد هذا الموعد بعد تأجيله بسبب أحداث فلسطين حيث أنه كان من المفترض أن يقام الحفل يوم 20 من شهر أكتوبر الماضي إلا أن القائمين على الحفل قرروا تأجيله لغد.

 

أسعار التذاكر

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث بلغت أسعار الفئة الأولى 5954 جنيها فيما بلغت الفئة الثانية 4406 جنيها أما الفئة الثالثة فتصل سعرها إلى 2895 جنيها أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 1782جنيها والفئة الخامسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 832 جنيها.

 

حفل أنغام فى السعودية 

ومن ناحية أخرى تشارك أنغام مساء اليوم الخميس فى حفل روائع بليغ حمدي والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

إذاعة الحفل 

أعلنت إدارة الهيئة العامة للترفيه عن القنوات الناقلة لحفل روائع بليغ حمدي المفترض إقامتها مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل الذي يحييه كل من أصالة وأنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وماجد المهندس وطلال سلامة، سوف يتم إذاعته عبر 6 قنوات وهم sbc السعودية و mbc و mbc مصر وlbc  وone وبانوراما.

 

كما يتم إذاعة الحفل عبر ثلاث منصات مختلفة وهم منصة شاهد وstc و wbk.

 

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

و يضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

المطربة انغام أنغام مسرح أوبرا دبي الامارات

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