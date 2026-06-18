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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سيدة تجمع بين زوجين.. أزهري : هذا من علامات الساعة

الزواج
الزواج
إيمان طلعت

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن سيدة تجمع بين زوجين يعد أمرًا غريبًا وغير مألوف في المجتمع، مشيرًا إلى أن التقارير المتداولة أفادت بأن السيدة بررت ذلك بحبها للطرفين.

ضعف الوازع الديني والتربية 

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الواقعة تعكس حالة من ضعف الوازع الديني والتربية وقلة الوعي، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات ترتبط بالابتعاد عن القيم الدينية والأخلاقية السليمة.

ولفت إلى أن هناك حديث لـ سيدنا رسول الله يتحدث عن ما يحدث حاليا وجمع سيدة لـ زوجين، موضحًا أن هذا الأمر من علامات آخر الزمان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيأتي على الناس سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة».

وأشار إلى أن المسلم مطالب بالتمسك بأوامر الله تعالى والالتزام بالقيم والمبادئ الدينية الصحيحة، مؤكدًا أن المرجعية الأساسية يجب أن تكون للشرع والقانون، بعيدًا عن أي أفكار أو ممارسات تخالف ثوابت المجتمع.

علامات الساعة الأزهر زوجة تجمع بين زوجين ضعف الوازع الديني والتربية

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