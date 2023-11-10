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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات جوية مستهدفة سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طيرانه شن عدة غارات جوية في سوريا، وذلك ردًا على إطلاق طائرة بدون طيار أمس الخميس، استهدفت مدينة إيلات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي المنظمة في سوريا التي نفذت إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه إيلات أمس الخميس، والتي أصابت مدرسة في المدينة".

وحمل جيش الاحتلال الحكومة السورية مسؤولية الهجمات التي تنطلق من الأراضي السورية. 

وأمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات الجنوبية من دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيا في مدينة ايلات.. تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

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بدورها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة إيلات بأقصى جنوب البلاد باعتباره "حادثا أمنيا مشتبها به".

وأضافت أن الشرطة طلبت من السكان الابتعاد عن "منطقة المدرسة التي وقع فيها الانفجار"، مشيرة إلى أن "لقطات كاميرا مراقبة بالقرب من المدرسة أظهرت سماع طنين، ربما يكون لطائرة مسيرة، قبل وقوع الانفجار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 31 من الشهر الماضي إسقاط "هدف جوي" كان يقترب من مدينة إيلات على البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل جماعة الحوثي في اليمن الشهر الماضي بإرسال طائرات مسيرة تسببت في انفجارين بمدينتين مصريتين على البحر الأحمر، وقالت إن الهدف كان ضرب إسرائيل.

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