انفجارات قوية في إيلات وجيش الاحتلال يعترف: أسقطنا هدفا بنظام باتريوت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سمع دوي انفجارات قوية في أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة.

ومن جانبه؛ أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه تم إسقاط هدف بنظام باتريوت في المنطقة الصحراوية الجنوبية.

وكان متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم الخميس، أعلن أن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفعيل صافرات الإنذار في مدينة إيلات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلي أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

