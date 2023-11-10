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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تشيد بتوجيه تبرعات حملة السيسي لـ غزة

صدى البلد

ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

 

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن هذا القرار يدل على إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقام الأول، كما أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري وذلك لما تبذله وتقوم به من جهد كبير لجموع الشعب المصري.

 

وأشادت إسحق بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.

 

واختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي دائما ما يكون حريص على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد  تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة قائلا:« الرئيس السيسي رجل وطني ومحب للعروبة وللإنسانية.

النائبة رشا اسحق حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي السيسي

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