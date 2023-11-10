بلينكن عن هدنة الـ4 ساعات في غزة: نحتاج للمزيد من أجل المدنيين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بوقف بموافقة إسرائيل على هدنة يومية تسمح بخروج السكان من الشمال إلى الجنو، مضيفا أن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بلينكن، متحدثا في نيودلهي: "أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم".

وتابع: "لكنني كنت واضحا جدا أيضا أنه يجب القيام بالكثير من أجل حماية المدنيين والحصول على المساعدة الإنسانية لهم".



وأضاف بلينكن أن أحداث 7 أكتوبر أكدت على ضرورة وجود سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان البيت الأبيض قد أكد، أمس، أن إسرائيل ستنفذ هدنة مدتها 4 ساعات يومياً في مناطق شمال قطاع غزة كما سيكون هناك «ممران إنسانيان» في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات وإبعاد المدنيين عن أماكن القتال وإخراج الرهائن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن أجرت مناقشات نشطة للغاية مع إسرائيل بشأن أهمية الأسباب الإنسانية التكتيكية للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة لزيادة تدفق المساعدات والمساعدة في تمكين إطلاق سراح الرهائن».

وأكد أن «الممرين الإنسانيين من شأنهما أن يسمحا للناس بالفرار من مناطق القتال في الجزء الشمالي من غزة».