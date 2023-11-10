الفصل من الخدمة.. جزاءات تأديبية تواجه الموظف المقصر في عمله طبقا للقانون

عاقب قانون الخدمة المدنية الموظف المقصر فى أداء عمله، وذلك بفرض عدد من الجزاءات التأديبية ضد مخالفي أحكامه.

جاء ذلك وفقا للمادة 60 من القانون والتي جاءت بعدد من على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهم :

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

أما فيما يخص الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية فهي جاءت كالتالي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.