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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توجيه الرئيس لنفقات الدعاية الانتخابية لفلسطين يؤكد دعم مصر للقضية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

أثني النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بما أعلنته حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من توجيه المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية دعما لأشقائنا في فلسطين.


وأكد “ نصير”، في تصريحات له اليوم، أن هذا التوجه ينم علي حرص المرشح الرئاسي علي دعم القضية الفلسطينية حيث إنها تمثل قضية مصر والمصريين والعرب وباعتبار أن غزة هي إحدى نقاط الأمن القومي المصري. 


وأشاد، بما تقوم به القيادة السياسية من جهود حثيثة بالتعاون مع كل دول العالم وصناع السلام من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة. 


وشدد نصير علي أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات بصفة عامة ومقاومة الاحتلال الصهيوني ومجازرة الوحشية والهمجية بصفة خاصة يؤكد علي أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وطالب نصير، جموع الشعب المصري الاصطفاف خلف قيادتهم في هذه الظروف العصبية التي تمر بها منطقتنا العربية.

القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي فلسطين الأمن القومي مجلس الشيوخ الشعب الفلسطيني

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