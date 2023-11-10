نتنياهو: سنسيطر على غزة بالكامل.. ولا نثق في أي قوات دولية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: "سنسيطر على قطاع غزة بالكامل بعد الحرب، ولا نثق في أي قوات دولية".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع رؤساء المجلس الإقليمي من جنوب إسرائيل (قادة المستوطنين)، اليوم، لأول مرة، منذ أن دمرت العديد من مستوطناتهم في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يستضيفهم نتنياهو في المقر العسكري في تل أبيب.

وواجه رئيس وزراء الاحتلال، انتقادات واسعة النطاق؛ لفشله في مقابلتهم حتى الآن، حيث أشار الكثيرون إلى أنه خصص وقتا لأول مرة للقاء قادة المستوطنين في الضفة الغربية.