تزامنا مع وابل من صواريخ حماس.. نتنياهو يلتقي روؤساء المستوطنات المدمرة

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع رؤساء المجلس الإقليمي من جنوب إسرائيل، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ أن دمرت العديد من مستوطناتهم في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يستضيفهم نتنياهو في المقر العسكري في تل أبيب.



وواجه رئيس الوزراء انتقادات واسعة النطاق لفشله في مقابلتهم حتى الآن، حيث أشار الكثيرون إلى أنه خصص وقتا لأول مرة للقاء قادة المستوطنين في الضفة الغربية.



وقتل مئات من سكان المجتمعات في غلاف غزة عندما هاجمها مقاتلو حماس، في حين تم أخذ حوالي 240 كرهائن.



وواجهت البلدات والمدن الجنوبية الأخرى وابلا يوميا من الصواريخ من غزة.



ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء العديد من المدن والمجتمعات المحلية تزامنا مع شن إسرائيل هجومها الغاشم في غزة، والذي ترك عشرات الآلاف من النازحين داخليا.



وقال عمدة سديروت، ألون دافيدي، إذاعة الجيش قبل الاجتماع أن إسرائيل مسؤولة عما حدث.

وأضاف أن "دولة إسرائيل هي التي جلبت عدونا العظيم علينا."

وتابع:"قادتنا القيادة إلى هذا المكان".

وتم اليوم إطلاق وابل كبير من الصواريخ على منطقة تل أبيب لأول مرة يتم فيها استهداف المنطقة منذ ليلة الثلاثاء.

وشوهدت اعتراضات متعددة من القبة الحديدية في السماء فوق المدينة، فيما أعلنت حماس مسؤوليها عن الهجوم.