الغربية .. مصرع شاب بطعنات غادرة علي أيدي شخصين في مشاجرة بشوارع المحلة

تمكنت مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية اليوم من إلقاء القبض شخصين تقدما علي طعن شاب وانهاء حياته في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم بشوارع عزبة راغب بمركز المحلة.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة تحت إشراف الرائد محمد عمارة ، وتبين العثور على جثة شاب يدعي محمد رضا يبلغ من العمر 25 عاما ومصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم وأن وراء ارتكاب الجريمة شخصين أحدهما مصاب بطعنة نافذة وجري نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه .

وكشفت التحريات الأمنية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلي مشاجرة أسفرت عن مقتل المجني عليه وإصابة أحد المتهمين ،وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من إلقاء القبض علي المتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائية بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.