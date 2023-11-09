عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جنايات طنطا تعقد جلسة النطق بالحكم في حق شاب أشعل النيران في والده حتى الموت

جنايات طنطا
جنايات طنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة محاكمة المدعو المتهم "حمدي. س" لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة  خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة .

رئيس جامعة طنطا وأمين رابطة الجامعات الإسلامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وكانت إحدى قرى مركز طنطا قد شهدت قيام مندوب دعاية بالاقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما مما أدى إلى إصابته بحروق متعددة بالجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا الي القاهرة وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم احالة القضية للمحاكمة الجنائية التي اصدرت قرارها المتقدم.

txt

خالد الجندي: الدول الغربية لديها ازدواجية غير مقبولة في حقوق الإنسان


وكان قضاة هيئة المحكمة الموقرة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح س ذ " مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده س ذ عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.

كما شرع  المتهم  في ارتكاب بجريمته أثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة حيث بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه الي المكان الذي ايقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة وما ان ظفر به حتى اضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته.

قرار جمهوري بـ تعيين منى عبد الحميد عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان اضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته ن بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك  وقام بإيصال مصدر حراري قداحة ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.

الجامعات الإسلامية الإصرار والترص هيئة المحكمة هيئة المحكم تقرير الطب الشرعي جنايات طنطا جلسة محاكمة سبق الإصرار والترصد صيدلة جامعة طنطا للمحاكمة الجنائية مباحث الغربية محكمة جنايات طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا.. مستندات

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موضوعات متعلقة

وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام سير الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

ترشيحاتنا

بالتحكيم.. تعليق مفاجئ من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 106 شحنات مساعدات إلى غزة في يوم

وصول طائرة مساعدات قطرية إلي مطار العريش لإغاثة أهالي غزة

مسئول صيني: بكين والقاهرة نجحتا في دفع التكامل بين الحزام والطريق ورؤية 2030

سفير الصين بالاتحاد الإفريقي: انضمام مصر لـ بريكس سيضفي حيوية كبيرة للمجموعة

أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ