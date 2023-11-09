اليوم.. جنايات طنطا تعقد جلسة النطق بالحكم في حق شاب أشعل النيران في والده حتى الموت

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة محاكمة المدعو المتهم "حمدي. س" لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة .

وكانت إحدى قرى مركز طنطا قد شهدت قيام مندوب دعاية بالاقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما مما أدى إلى إصابته بحروق متعددة بالجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا الي القاهرة وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم احالة القضية للمحاكمة الجنائية التي اصدرت قرارها المتقدم.



وكان قضاة هيئة المحكمة الموقرة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح س ذ " مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده س ذ عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.

كما شرع المتهم في ارتكاب بجريمته أثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة حيث بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه الي المكان الذي ايقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة وما ان ظفر به حتى اضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان اضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته ن بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك وقام بإيصال مصدر حراري قداحة ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.