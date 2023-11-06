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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا وأمين رابطة الجامعات الإسلامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور وليد شتا مسئول التعاون الدولي بالرابطة، وعاطف مصطفى المستشار الإعلامي، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورابط الجامعات الإسلامية.

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أكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا على تعزيز سبل التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات  المحلية والدولية للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة في كافة المجالات البحثية والعلمية، مشيداً بدور رابطة الجامعات الإسلامية في تحقيق التواصل العلمي والثقافي والحضاري بين الجامعات المشاركة، وتأهيلها  لتحقيق التميز الدولي والارتقاء بالتصنيفات الدوليـة.

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من جانبه أعرب الدكتور سامي الشريف عن سعادته بتواجد في جامعة طنطا العريقة، لبحث سبل التعاون بين الرابطة والجامعة في العديد من المجالات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتحقيق التواصــل والتفاعل العلمي والثقافي والحضاري، ونشر ثقافة الجـــــــودة والتميز الدولي، وتنميـة التعاون العلمي والثقافي والحضـاري والبحثي، ومشاركة التجارب الناجحة في كافة المجالات.

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IMG-20231106-WA0048
IMG-20231106-WA0049
IMG-20231106-WA0049
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