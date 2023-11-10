قوات الاحتلال تطلق القنابل الفسفورية في سماء غزة بشكل مكثف

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف بشكل كبير إطلاق القنابل الفسفورية في سماء غزة.

وأضافت: كما تدور اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال قرب مسجد الصابرين في غزة.

وبينت وكالة شهاب الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تشدد من قصفها في محيط مستشفى الشفاء.

كما تزايدت حدة الاشتباكات المسلحة قرب مستشفى الشفاء في غزة، بينما يواصل الاحتلال القصف العنيف بقنابل الفسفور وإلقاء قنابل إضاءة.

كما شهد محيط مشافي النصر والعيون والشفاء في مدينة غزة قصف إسرائيلي مكثف.

ومن جهتها؛ طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في غزة.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية في غزة معرضة للخطر.