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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حياة كريمة: 60 ألف متطوع متواجدون كمراقبين في العملية الانتخابية

نائب المدير التنفيذي
نائب المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة

قال الدكتور حاتم مدبولي، نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن أي عمل يقيم ويُقاس بمدى القيمة المضافة التي يضيفها والأثر الذي يتركه عند الناس، ومتطوعين حياة كريمة تقدم قيمة ومساعدات للمواطنين بكل فخر وتجرد وتواضع، ولكن أيضا هذا الدور خرج خارج حدود الدولة المصرية. 

حياة كريمة تتحدث عن المتطوعين

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة، أن متطوعي حياة كريمة قادرين على إرسال مساعدات خارج حدود الدولة المصرية، وقبل الاحتفالية بوقت قليل كان متواجد من أكثر من 500 متطوع من الزملاء على معبر رفح متواجدين منذ أكثر من 26 يوم على الحدود، في ظروف إعاشة ليست أفضل شيء. 

وتابع، أن هؤلاء المتطوعين متواجدين بكل حب لكي يتم مساعدات للأشقاء في فلسطين، "حابب أقدم ليهم كل الشكر، وكل الفخر ليهم، ودور حياة كريمة وطني في الأساس، ويتطور ويأخذ أكثر من شكل، وتم تسجيل 60 ألف متطوع في الهيئة الوطنية للانتخابات كمراقبين على العملية الانتخابية". 

حياة كريمة القيمة المضافة يوم متطوعي حياة كريمة الدولة المصرية رفح

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