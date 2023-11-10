الوطنية للتدريب: حياة كريمة ساهمت في تغيير الأوضاع المعيشية لملايين المصريين.. فيديو

قال اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بتخريج 200 برنامج تدريبي.



وأضاف اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع، خلال احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الأوبرا،: "احتفالية اليوم لها شكل خاص وظروف خاصة، وسرور خاص في نفوسنا، لأنه أول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة والذي نتج عنه تخريج 14 دفعة من متطوعي حياة كريمة".

وأشار اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع،: "حياة كريمة ساهمت في تغيير حياة ملايين من البشر في مصر بمشروعات حقيقية على الأرض سواء بنية تحتية أو مستشفيات أو مدارس أو منازل".

