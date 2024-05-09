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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يفوز ريال مدريد بدوري الأبطال.. كروس يتحدث عن حظوظ المرينجي أمام دورتموند

توني كروس
توني كروس

أعرب الألماني الدولي توني كروس عن اعتقاده بأن ريال مدريد الإسباني يتمتع بحظوظ وافرة للفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل في لندن.

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وقال كروس البالغ من العمر ٣٤ عاماً «أنا واثق ومقتنع بأننا سنكون على قدر المسؤولية».

 وأشار توني كروس إلى أن بوروسيا  دورتموند لم يشارك في المباريات النهائية لدوري الأبطال بقدر ما شارك ريال مدريد. 

وأوضح: «إنها أجواء مختلفة تماماً، في ويمبلي، تغزوك مشاعر أخرى، وأتمنى أن يؤثر ذلك علينا بشكل أقل وأن نستفيد، على الأقل، من الخبرة هناك ونفوز باللقب»

ريال مدريد دورتموند

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