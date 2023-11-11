عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم المرأة السيناوية.. برنامج تدريبي فى مجال الحياكة ببئر العبد

تدريب الفتيات في
تدريب الفتيات في شمال سيناء

نفذت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء،  البرنامج  التدريبي فى مجال الحياكة بمركز تدريب مهني بئر العبد.، تنفيذا التوجيهات  وزير العمل حسن شحاته ، بشأن تدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تتطلبها سوق العمل.

 

14متدربة:

حيث استفاد من البرنامج التدريبي عدد 14 متدربة  ، بما يؤهلهن للعمل في السوق المحلي واقامة مشروع متناهي الصغر لرفع المستوى الاقتصادي للاسرة وتوفير دخل يساعد في تسديد احتياجاتها  حضر ختام البرنامج التدريبي  مدير عام مديرية العمل محمد سالم عبد المالك.
 

وقد وجه  عبد المالك المتدربات بأهمية عملية التدريب في مهنة الخياطة والتفصيل واكسابهم مهارات للهيئة لسوق العمل..  حيث تم تسليم المتدربات شهادات نهاية الدورة ، بحضور مدير المركز هشام موسي  ،واشراف المدربة ايمان محمد.

txt

السبت.. قافلة طبية شاملة بقرية القسيمة في شمال سيناء

بئر العبد البرنامح التدريبي الحياكه العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

ترشيحاتنا

أمير رمسيس ينشر البوستر الرسمي لأحدث أفلامه "أنف وثلاث عيون" |شاهد

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء بغزة

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية على متنها 63000 طن قمح روسي

تسليم اللوحات أو التجديد.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

دعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة| الهلال الأحمر يواصل تلقى التبرعات

سمير غطاس يكشف كواليس زيارة مدير CIA لمصر ورئيس الموساد لـ قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

قصفوا العمارة فوق عائتلي وكلهم تحت الأنقاض.. فنان فلسطيني يستنجد عبر فيسبوك

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ