لدعم المرأة السيناوية.. برنامج تدريبي فى مجال الحياكة ببئر العبد

نفذت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، البرنامج التدريبي فى مجال الحياكة بمركز تدريب مهني بئر العبد.، تنفيذا التوجيهات وزير العمل حسن شحاته ، بشأن تدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تتطلبها سوق العمل.

14متدربة:

حيث استفاد من البرنامج التدريبي عدد 14 متدربة ، بما يؤهلهن للعمل في السوق المحلي واقامة مشروع متناهي الصغر لرفع المستوى الاقتصادي للاسرة وتوفير دخل يساعد في تسديد احتياجاتها حضر ختام البرنامج التدريبي مدير عام مديرية العمل محمد سالم عبد المالك.



وقد وجه عبد المالك المتدربات بأهمية عملية التدريب في مهنة الخياطة والتفصيل واكسابهم مهارات للهيئة لسوق العمل.. حيث تم تسليم المتدربات شهادات نهاية الدورة ، بحضور مدير المركز هشام موسي ،واشراف المدربة ايمان محمد.