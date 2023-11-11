بعد استبعاده من لقاء الجونة.. شاهد كهربا في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا ، من داخل الچيم في تمرينات بدنية شاقة، ليتفاعل معه جمهوره بشكل كبير.

ويخوض النادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الجونة اليوم في إطار منافسات دوري نايل.

ويتوقع أن يعتمد النادي الأهلي على تشكيلة جدديدة لتحقيق فوز جديد في مشواره في الدوري. يتميز الأهلي بأداءه القوي والتنظيم الجيد في المباريات السابقة، حيث يسعى للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.