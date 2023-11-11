عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده من لقاء الجونة.. شاهد كهربا في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا ، من داخل الچيم في تمرينات بدنية شاقة، ليتفاعل معه جمهوره بشكل كبير.  

ويخوض النادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الجونة اليوم في إطار منافسات دوري نايل. 

ويتوقع أن يعتمد النادي الأهلي على تشكيلة جدديدة لتحقيق فوز جديد في مشواره في الدوري. يتميز الأهلي بأداءه القوي والتنظيم الجيد في المباريات السابقة، حيث يسعى للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

 ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

التواصل الاجتماعي انستجرام أحدث ظهور على إنستجرام النادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نادي الأهلي كهربا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: فرق تفتيش دورية للتأكد من استمرار تطبيق مبادرة خفض الأسعار

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

فيديو

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ