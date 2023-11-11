شركة قنا تعلن قطع المياه عن منطقتين بمدينة نجع حمادى .. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، فى بيان لها اليوم السبت، عن قطع مياه الشرب عن شارعى التحرير والسوق بمدينة نجع حمادى، غداً الأحد الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

و أوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه سوف يبدأ فى تمام الساعة ٢ ظهراً حتي ٦ مساءاً عن المنطقتين المذكورتين بمدينة نجع حمادى.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع المياه نتيجة للقيام بأعمال ربط خط شارع مستشفى نجع حمادى الجديد بخط الشبكة القائم.

وأضاف البيان بأن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

وأهابت الشركة المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.



