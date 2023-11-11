عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الطوارئ.. سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

امطار داخل دير سانت
امطار داخل دير سانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لتقلبات جوية مفاجئة وغطت السحب سماء المدينة مما أدي لتساقط أمطار خفيفة على المدينة.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتلبدت السماء بالغيوم، أعقبها تساقط أمطار خفيفة لم تستمر سوى دقائق معدودة، ولم تسفر عن تجمعات للمياه على الطرق.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات المدينة، لأنه من المتوقع أن تشهد المدينة تساقط أمطار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن السحب والغيوم تملًا سماء المدينة وحجبت الشمس بشكل كامل.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت إخطارًا لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بالمحافظة، يفيد باحتمال تساقط أمطار على المدينة بنسبة 30%، لذا جرى اتخاذ التدابير اللازمة، والتنسيق بين غرفة العمليات بالوحدة المحلية ومركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة، للوقوف على مجريات الأمور أول بأول، إضافة إلى جاهزية المعدات للتحرك الفوري حيال حدوث أي طوارئ.

امطار سانت كاترين

Screenshot_٢٠٢٣-١١-١١-١٦-٠٧-٠٤-٠٧٧_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١١-١٦-٠٧-٠٤-٠٧٧_com.facebook.katana~2
IMG-20231111-WA0037(1)~2
IMG-20231111-WA0037(1)~2
جنوب سيناء امطار سانت كاترين خفيفة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك الأهلي يطالب الزمالك بعودة ناصر منسي | تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

ترشيحاتنا

السيسي وبشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

محمود عباس: إلى متى هذه الاستباحة والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟

النجاح يتواصل.. المقاومة الفلسطينية تعلن تكبيد الاحتلال خسائر جديدة

للبيع بـ 10 آلاف جنيه فقط.. سر شقة بالزمالك لا يرغب أحد في شرائها

الخميس القادم.. غلق مطالع محور 26 يوليو من ميدان لبنان وأكتوبر| تعرف على البدائل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ