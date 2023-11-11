رفع حالة الطوارئ.. سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لتقلبات جوية مفاجئة وغطت السحب سماء المدينة مما أدي لتساقط أمطار خفيفة على المدينة.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتلبدت السماء بالغيوم، أعقبها تساقط أمطار خفيفة لم تستمر سوى دقائق معدودة، ولم تسفر عن تجمعات للمياه على الطرق.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات المدينة، لأنه من المتوقع أن تشهد المدينة تساقط أمطار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن السحب والغيوم تملًا سماء المدينة وحجبت الشمس بشكل كامل.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت إخطارًا لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بالمحافظة، يفيد باحتمال تساقط أمطار على المدينة بنسبة 30%، لذا جرى اتخاذ التدابير اللازمة، والتنسيق بين غرفة العمليات بالوحدة المحلية ومركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة، للوقوف على مجريات الأمور أول بأول، إضافة إلى جاهزية المعدات للتحرك الفوري حيال حدوث أي طوارئ.

امطار سانت كاترين

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