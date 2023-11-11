الأهلي يتقدم والجونة يعادل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الجونة والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) بالتعادل الإيجابي بهدف.

حصل فريق الجونة قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات قليلة، على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على محمد هاني لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وسجل أحمد بلحاج، ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح النادي الأهلي في التقدم على الجونة في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق لاعبه أنتوني موديست، بعد تمريرة طولية رائعة من وسط الملعب عن طريق طاهر محمد طاهر، حيث تمكن موديست من ترويض الكرة والتسديد على يسار الحارس.

وكاد الجونة أن يسجل من خلال تسديدة قوية من بلحاج من على حدود منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على الجونة في الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة 25 من المباراة هجمة لصالح الجونة كادت أن تشكل خطورة ويتصدى لها دفاع الأهلي وتخرج ركنية للجونة.

وفي الدقيقة، 22 أرسل بلحاج لاعب الجونة عرضية أرضية كادت أن تشكل خطورة على مرمى الشناوي لكنها لم تجد متابعة هجومية ناجحة من لاعبي الجونة.

وفي الدقيقة 12 كادت الجونة أن تتقدم عن طريق تسديدة من أحمد بلحاج من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الشناوي.