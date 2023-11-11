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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على مستشفى القدس

صدى البلد

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع في محيط مستشفى القدس "خطير للغاية". 

وأضافت الجمعية علي منصة أكس، تواصل الدبابات الإسرائيلية تطويق المستشفى، هناك أيضًا "قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على المستشفى". 

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك أكثر من 14 ألف فلسطيني يحتمون داخل المستشفى وتحدثت عن وقوع إصابات بين النازحين، لكن العدد الدقيق لا يزال غير معروف.

 

ناشدت الجمعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التدخل الفوري والعاجل لحماية طواقمها العاملة في مستشفى القدس ونحو 500 مريض وأكثر من 14000 نازح أغلبهم من النساء والأطفال.

قالت: طواقمنا محاصرة داخل المستشفى، الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تطوق المستشفى من كافة الجهات، وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على المستشفى وعدد من الإصابات لم يعرف بعد.

المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس قصف مستشفى القدس بغزة المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

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