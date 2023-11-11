توصيل جميع أكياس دم المتبرعين للمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية

قالت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير خدمات نقل الدم المصري، إنه تم توصيل جميع أكياس الدم للمصابين الفلسطينيين الذين دخلوا مستشفياتنا.

وأضافت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير خدمات نقل الدم المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "خلال الفترة الماضية قام المصريين بحملة شعبية بالتبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وتم تحقيق عدد كبير من أكياس الدم وتوفير أكياس الدم مختلف الفصائل".



ووجهت الشكر للشعب المصري، قائله: "أشكر الشعب المصري لأن مواقفه على مدى السنين أثبتت أنه شعب أصيل متضامن ولديه إنسانيه عالية جدا".