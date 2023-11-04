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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارك مع عادل إمام.. فنان شهير يحتاج إلى التبرع بالدم فصيلة "b+"

صدى البلد

كشف الفنان جورج حران عن تعرض الفنان اللبنانى فادى إبراهيم الى وعكة صحية شديدة حيث طالب بتوفير دم له من فصيلة "b+". 

وقال جورج حران : "زميلنا الفنان فادى إبراهيم بحاجة فور الى دم من فصيلة b+ فى مستشفى قلب يسوع نرجو من الراغبين فى التبرع التوجه فورا الى بنك الدم فى المستشفى. 

ولد فادى إبراهيم لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها وهو الابن الوحيد بين أربع بنات. 

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فادى إبراهيم 

أصبح فادى إبراهيم ممثلاً ولم يكن ذلك فى الحسبان لأنه كان يريد الإلتحاق بالمدرسة الحربية وأن يصبح ظابط طيران وبالفعل قدم طلب لتحقيق حلمه وطلبوا منه موافقة أهله ولكن والدته رفضت ذلك ووقفت أمام تحقيق هذا الحلم وإلتحق بالطيران المدني ولكنه لم يكمل في هذا المشوار أيضاً فنصيبه إختار له طريق الفن والتمثيل.

عاش النجم اللبناني فادي ابراهيم في التسعينيات نجومية كبيرة عندما شارك في مسلسلَي "العاصفة تهبّ مرتين" و"نساء في العاصفة" إلى جانب النجمة اللبنانية رولا حمادة، وكان حينها نجماً كبيراً أحبّته النساء في لبنان والعالم العربي، ورغم مرور الزمن استطاع فادي أن يحافظ على بريق نجوميته مع تقدّمه في العمر، فهو حالياً يشارك في أعمال مميزة لها بصمة في عالم التمثيل، وتابعه الجمهور في مسلسل "سر"، كما كانت له مشاركة في الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت"، ليغيب عن جزئه الثان بعد ذلك دون معرفة سبب استبعاده وقد شارك مع الفنان عادل إمام فى مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”. 

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