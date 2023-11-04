عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

محمد حماقى
محمد حماقى

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ47، والذى قدم عددا من الأعمال والأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى جماهيريته بشكل كبير حتى أصبح من النجوم المحبوبين لدى الجمهور بشكل عام. 

ونرصد فى التقرير التالى بعيدا عن حياته الفنية بعض الكواليس والأسرار فى حياته الشخصية والتى باح بها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة”. 

حماقى ومرحلة الطفولة 

وكشف محمد حماقى عن مرحلة طفولته والتى وصفها بالشقاوة وبرغم من ذلك لم يبدأ أى خناقة مع أصدقائه بل يقوم ببعض المواقف والمقالب ليقع فيها آخرون. 

كما تحدث حماقى عن حياته الخاصة مع أسرته بعيدا عن الأضواء والشهرة والجمهور ليقول : أننى احب أن اكون فى منزلى على طبيعتى ارتدى نظارتى وأتناول الطعام على الأرض مثل أى انسان طبيعى ولكن مع الجمهور او فى عملى لدى وجها أخر وهو وجه الشهرة وهو ما اتعامل به مع الجمهور الذى يرغب فى التقاط صورا تذكارية معى وأمتثل لهذا الأمر حتى إذا كنت اعانى من بعض الظروف الفنسية أو الأسرية الصعبة. 

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

 

محمد حماقي وقصة انفصاله 

كما تحدث محمد حماقي عن انفصاله من زوجته الذي استمر حوالي عامين حيث قال: «كنت حريصا على أن لا أصرح بالانفصال حتى لا يحدث أي تجاوز من أي شخص، والانفصال سببه مرحلة من عدم التفاهم يمر بها الكثير، واخترنا الحل الأسهل أن نرتاح من بعضنا، ولكن هذا لم يكن حلًا فالسنتان كانتا غاية في الصعوبة وكل ليلة قبل النوم كنت أفكر ماذا لو تزوجت».

وأوضح حماقي أن الانفصال أحيانا بيكون مفيد وأنا أحب نهلة جدا أحبها بعقلي وبمشاعري، أما عن علاقته بابنته:« أنا أب مفسد وعاقل وحامل للمسئولية وخائف ومطمئن، كل هذا أفعله معها وهى تحب المزيكا جدا وتلعب درامز».

وأضاف: «انا انتقلت من مدينة نصر لـ 6 أكتوبر ومكنتش أتخيل إني هعمله أبدا، وده بس عشان تكون مراتي قريبة من أسرتها».

محمد حماقي الفنان محمد حماقى عيد ميلاد محمد حماقى اغانى محمد حماقى حفل محمد حماقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| منشور مؤثر لـ رشا سامي العدل .. أحمد فؤاد خليل يكشف وصية والده

طلب عرض مسرحية يوم وفاته.. أحمد فؤاد خليل يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفته النهائية استعدادا لحفله بموسم الرياض.. شاهد

بكلمات مبكية .. رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها

في ذكراه .. قصة دخول صباح فخري موسوعة جينيس بمدة غناء قياسية

في ذكراه .. قصة زواج حسن كامي رغم اختلاف الديانة

في ذكراه .. قصة صلاح سرحان شرير الشموع السوداء

في ذكراه.. سر بكاء سامي العدل بفيلم حرب الفراولة

ترشيحاتنا

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد.. أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ