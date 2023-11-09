فلسطين.. الصحة تعلن أمرا خطيرا بشأن بنوك الدم في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

وقال أيضا: لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف.

كما طالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية بالتواجد في مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وحمايتها وإفساح المجال لسيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى.