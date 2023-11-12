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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحب المطعم كشفها بحركة.. سيدة تضع شعرها في الطعام لتتهرب من دفع الحساب

سيدة تضع شعرها في
سيدة تضع شعرها في الطعام

في واقعة مقززة، أقدمت سيدة وزوجها على تصرف غريب ليتهربا من دفع ثمن الوجبات في مطعم شهير، عبر إدعاء أن المطعم غير نظيف.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، كانت البداية حينما انتهت السيدة وزوجها من تناول الطعام في مطعم بريطاني، وبعد دفع الحساب، بدأت في الصراخ بصوت مرتفع وطلبت حضور مدير المطعم.

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وبعد حضور مدير المطعم، هددت المدير والعاملين بأنها وجدت شعر في وجبة زوجها، وأنها ستعرض سمعة المطعم للخطر وتنشر الصور على الإنترنت.

وبعد طلب الموظفين منها أن تهدأ، قالت إنها لا تملك وقتا للانتظار وإما أن تسترد ثمن الوجبتين أو تسيئ للمطعم، وبالفعل منحها المدير ثمن الوجبتين وتقدر قيمة الوجبة الواحدة بـ 16 دولارا.

واضطر مالك المطعم أن يعيد إليها أموال عشاء لحم البقر المشوي، مؤكدا أنه مع أكثر من خمس سنوات من العمل لم ير مثل هذا الحادث المؤسف في مطابخه، لذلك قرر التحقق من كاميرات المراقبة.

وقال: "لقد قمنا بمراجعة اللقطات لمعرفة الخطأ الذي حدث، في حالة عدم ربط شعر أحد الموظفين أو أي شيء آخر، ولكن بعد ذلك وجدنا المقطع".

وتحول قلقه إلى غضب عندما أكد الفيديو أن شعر الموظفة كان مربوطاً بالكامل للخلف وبعيداً عن الطعام، لكن شعر الضحية لم يكن كذلك، وأظهرت اللقطات العميلة وهي تهمس لزوجها قبل أن تنتزع خصلة من شعرها وتضعها على طبقها الذي لم يتم تناوله تقريبًا.

الوجبات الموظفين تصرف غريب تناول الطعام

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