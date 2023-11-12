مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الصهاينة لم يكفوا يوما عن سرقة التاريخ والأرض

قال الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الـزهر لمكافحة التطرف، إن الصهاينة دائما ما يسرقون الأرض والتاريخ.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الصهاينة لم يكفوا يوما عن سرقة التاريخ والأرض والانتساب إلى فئة"، موضحا: "هناك محاولات مستميتة من الجانب الإسرائيلي لتديين الصراع طوال الوقت".

وأشار الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف،: "لم يغب الاستدعاء الديني على وجه الإطلاق عن الصهيوينة وما دعت إليه إلى اليوم".