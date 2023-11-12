ناقد رياضي: موديست لا يرقى أن يكون المهاجم الأول للنادي الأهلي

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن موديست ظهر بشكل متواضع ولا يرقى أن يكون المهاجم الأول النادي الأهلي، لذا لا بد من مجلس إدارة النادي الأهلي التحرك سريعا من أجل التعاقد مع مهاجم يليق بالفريق يناير المقبل.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن النادي الأهلي خسر بطولتين في بداية الموسم وهما السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ، وظهر بأدءا مخلف لما كان عليه الموسم الماضي.

لقائي سيراميكا كليوباترا والجونة.

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن أداء النادي الأهلي في الدوري لم يظهر بالشكل المطلوب خاصة في لقائي سيراميكا كليوباترا والجونة.



