عقوبات ضد جماهير الأهلي.. ثروت سويلم يصدم الزمالك بسبب السوبر المصري

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن لجنة المسابقات وتقرير مراقب المباراة سيحددان عقوبات جماهير الأهلي في لقاء الجونة.

وقال ثروت سويلم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لجنة المسابقات صاحبة اتخاذ القرار بشأن واقعة جماهير الأهلي في مباراة الجونة، وسوف يتم انتظار تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات.

وتابع سويلم، ان عودة الجماهير للمدرجات بأعداد كاملة في المباريات هي مسئولية الجماهير أنفسهم، وبعد واقعة مباراة الجونة، من الصعب زيادة عدد الجماهير في الدوري خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "تصريحاتي بشأن مشاركة نادي الزمالك في السوبر المصري فسرت بشكل خاطئ، والجبلاية والشركة الراعية ومجلس أبو ظبي والرابطة هم أصحاب القرار بكل تأكيد في مشاركة الزمالك من عدمه في السوبر، ولكن لم يتم مناقشة الأمر حتى الآن".

وأضاف: "كان يجب أن يصدر اتحاد الكرة قرار باستبعاد الزمالك من المشاركة في السوبر المصري لمدة موسمين فور قرار انسحاب النادي".