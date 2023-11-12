أوباما يغيب عن تدريبات الزمالك بسبب الاصابة

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران اليوم استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

ولم يشارك "أوباما" في التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.