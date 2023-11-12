تنشيط السياحة تطلق قافلة إلي الرياض ديسمبر المقبل .."مستند"

أخطرت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، غرفة المنشآت الفندقية انها كانت بصدد تنظيم قافلة سياحية إلي المملكة العربية السعودية في مدينتي جدة و الرياض خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري، إلا انه تم تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل.

من جانبها أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها في منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه تقرر تعديل موعد إطلاق هيئة تنشيط السياحة للقافلة السياحية ليكون في الفترة من 10- 15 ديسمبر 2023 ، لإتاحة الفرصة أمام مشاركة الفنادق المصرية.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية وفقا لمنشورها ، أنه جاري إعداد البرنامج التفصيلي للقافلة السياحية وإجراء الحجوزات الخاصة بمقر انعقاد ورشتي العمل وحفل العشاء وسيتم موافاة الراغبين بالاشتراك بالتفاصيل فور ورودها من هيئة تنشيط السياحة.