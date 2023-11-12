استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي.. برنامج تدريبي خاص لنجمي الزمالك شيكابالا وعبدالشافي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجاً تدريبياً خاصاً للثنائي محمود عبد الرازق"شيكابالا" ومحمد عبد الشافي على هامش مران اليوم.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.