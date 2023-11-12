فقدان المرضى والرضع..صحة غزة تعلق على عرض الاحتلال تزويد مستشفي الشفاء بالوقود

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن غزة تعتبر عرض الاحتلال الإسرائيلي تزويد مستشفى الشفاء بمائتي لتر من السولار استخفافا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القنص في محيط مستشفى الشفاء”.

وأوضح أنه “مع مرور الوقت وفقدان الوقود سنفقد العدد الأكبر من مرضى الرعاية المركزة والرضع”.

بدوره، نفى مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، في وقت سابق من اليوم الأحد، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تقديم 300 لتر من الوقود للمشفى.

وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن “خطر الموت يهدد مرضى الكلى لعدم إمكانية علاجهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جراح في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إن الوضع أصبح “أكثر خطورة” هناك، داعيا إلى إجلاء المرضى بأمان من المنشأة.

وأصدر أحمد المخللاتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية في المستشفى، نداء للمساعدة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وقال إن “منطقة المستشفى أصبحت ساحة حرب وأن الموارد الحيوية تتضاءل، بما في ذلك الغذاء والماء.. نحن نأكل آخر علب الطعام المتبقية”.