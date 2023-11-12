حركة تـرقـيـات جـديـدة بكلية طـب المـوفية

وافق مجلس كلية الطب اليوم بجلسته الثالثة للعام الجامعي 2024/2023 المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس المجلس، وحضور وكلاء الكلية الدكتور ناصر عبد الباري لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور محمد الصاوي لشئون التعليم و الطلاب, و الدكتورة رانيا عزمي لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أعضاء المجلس على ترقيات جديدة بكلية الطب جامعة المنوفية في الوظائف المختلفة (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) بمختلف الأقسام الأكاديمية و الإكلينيكية.

من جانبه توجه الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالأصالة عن نفسه و عن مجلس الكلية بتقديم التهنئة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة على الترقي متمنياً للجميع المزيد من النجاح و الرقي.

جاءت الترقيات على النحو التالي: أ.د/ نجوان يسري صالح - لشغل وظيفة استاذ بقسم طب الأطفال (تميز علمي)، أ.د/ هادي صالح أبو عاشور - لشغل وظيفة استاذ بقسم الجراحة العامة ، أ.د/ عاصم فايد مصطفي - لشغل وظيفة استاذ بقسم الجراحة العامة ، أ.د/ محمد فائق سامي - لشغل وظيفة أستاذ بقسم جراحة العظام، د/ سارة عبد المجيد ناجي - لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين، د/ صادق عبد المسيح صادق - لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، د/ غادة أحمد محمد عرفه - لشغل وظيفة مدرس طب طوارئ بقسم الجراحة العامة، د/ يوستينا ناجي كامل ميخائيل - لشغل وظيفة مدرس بقسم علاج الأورام والطب النووي، د/ نيفين جمال الدين عبد العزيز - لشغل وظيفة مدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة، د/ أسماء يحيي عبد الله شرف الدين - لشغل وظيفة مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، ط/ أحمد مجدي عبد الجواد - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، ط/ أحمد شوقي عبد الرحمن بده - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم علاج الأورام والطب النووي، ط/ لمي كمال الدين أحمد وهب - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم علاج الأورام والطب النووي، ط/ رضوي عبد الغني محمود أبو شريف لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم، ط/ محمود عبد المرضي عبد العزيز - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ط/ مروة أحمد ثابت محمود - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء.

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