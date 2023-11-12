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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تـرقـيـات جـديـدة بكلية طـب المـوفية

تـرقـيـات جـديـدة
تـرقـيـات جـديـدة بطـب المنـوفـيـة

وافق مجلس كلية الطب اليوم بجلسته الثالثة للعام الجامعي 2024/2023 المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس المجلس، وحضور وكلاء الكلية الدكتور ناصر عبد الباري لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور محمد الصاوي لشئون التعليم و الطلاب, و الدكتورة رانيا عزمي لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  و أعضاء المجلس على ترقيات جديدة بكلية الطب جامعة المنوفية في الوظائف المختلفة (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) بمختلف الأقسام الأكاديمية و الإكلينيكية.

من جانبه توجه الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالأصالة عن نفسه و عن مجلس الكلية بتقديم التهنئة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة على الترقي متمنياً للجميع المزيد من النجاح و الرقي.

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جاءت الترقيات على النحو التالي: أ.د/ نجوان يسري صالح - لشغل وظيفة استاذ بقسم طب الأطفال (تميز علمي)، أ.د/ هادي صالح أبو عاشور - لشغل وظيفة استاذ بقسم الجراحة العامة ،  أ.د/ عاصم فايد مصطفي - لشغل وظيفة استاذ بقسم الجراحة العامة ، أ.د/ محمد فائق سامي - لشغل وظيفة أستاذ بقسم جراحة العظام، د/ سارة عبد المجيد ناجي - لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين،  د/ صادق عبد المسيح صادق - لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، د/ غادة أحمد محمد عرفه -  لشغل وظيفة مدرس طب طوارئ بقسم الجراحة العامة، د/ يوستينا ناجي كامل ميخائيل  - لشغل وظيفة مدرس بقسم علاج الأورام والطب النووي، د/ نيفين جمال الدين عبد العزيز - لشغل وظيفة مدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة، د/ أسماء يحيي عبد الله شرف الدين - لشغل وظيفة مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، ط/ أحمد مجدي عبد الجواد - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الجراحة العامة، ط/ أحمد شوقي عبد الرحمن بده - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم علاج الأورام والطب النووي، ط/ لمي كمال الدين أحمد وهب - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم علاج الأورام والطب النووي، ط/ رضوي عبد الغني محمود أبو شريف لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم، ط/ محمود عبد المرضي عبد العزيز  -  لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ط/ مروة أحمد ثابت محمود  - لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء.

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أعضاء هيئة التدريس الجراحة العامة الدراسات العليا و البحوث المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية جامعة المنوفية شئون التعليم و الطلاب شئون الدراسات العليا

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