بلينكن يتصل برئيس الوزراء القطري لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

قال بلينكن في تغريدة على تويتر يوم الأحد، إنهما تحدثا أيضًا عن ضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب والجرحى بجروح خطيرة خارج القطاع الذي مزقته الحرب.

كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، علي أكس، أجريت أمس محادثة مهمة مع رئيس الوزراء القطري بشأن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب والجرحى الخطيرين خارج غزة.