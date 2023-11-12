الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف في غزة توقفت ونتعرض لحرب مستشفيات.. فيديو

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات أصبحت منهارة بشكل كامل، والوفيات داخل المستشفيات ترتفع لحظة بلحظة.

وأضاف أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المرضى داخل مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لحالات وفاة نتيجة نقص الأكسجين وعدم توافر الوقود في المستشفى".

وأشار: "نسمى ما يحدث حاليا حرب المستشفيات حيث يتم استهداف المستشفيات بشكل رئيسي ومباشر"، موضحا: "مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود بشكل كامل الذي أدى لتوقف كافة الخدمات الصحية بالمستشفى".

وأوضح أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن الخدمة، واستلان المساعدات اقترب من التوقف نظرا لقرب نفاد الوقود من الشاحنات التي تنقلها".

وتابع أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "الاتصالات مع مستشفى الشفاء انقطعت بشكل كامل"، موضحا: "نتحدث الآن عن إخلاء مستشفى القدس بعد توقف الخدمة".