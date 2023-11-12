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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة وتوقفه بشكل كامل

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.

في سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان عاجل له، منذ قليل، أن مستشفى القدس في قطاع غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات، وذلك بسبب نفاد الوقود.

من جانب آخر، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس السبت، إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرة إلى أن الوضع "كارثي".

وأضافت المنظمة عبر منصة "إكس": "مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، والوضع بداخله كارثي. ندعو بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى".

وتابعت: "لا يزال هناك مرضى في المستشفى بعضهم في حالة حرجة. نشعر بقلق بالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي. فقدنا الاتصال بموظفينا في المستشفى".

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قالت، أمس الأول الجمعة، إن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الغارات الإسرائيلية يتخللها "إطلاق قنابل فوسفورية". 

كما أشار التلفزيون الفلسطيني إلى غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون، بمدينة غزة.

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